Polizei Mettmann

POL-ME: Verschwundenes Pony "Fagur" tot hinter Koppelzaun entdeckt - Haan - 2008166

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann am 17. August 2020 in einer Pressemeldung berichtete, war in der Nacht vom 13. auf den 14. August 2020 ein Pony von einer Koppel an der "Mahnertmühle" in Haan spurlos verschwunden. Erste Ermittlungen vor Ort brachten zunächst keine Ergebnisse auf den Verbleib des Tieres mit dem Namen "Fagur", sodass die Besitzerin und die Polizei zunächst von einem Diebstahl des Ponys ausgingen (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2008087: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4681040).

- Aktuelle Fortschreibung -

Am Donnerstag (27. August 2020) hat die Besitzerin des Ponys ihr Tier aufgefunden. Es lag - leider verstorben - unmittelbar hinter dem Zaun auf der anderen Seite der Koppel und hatte sich dort in den Dornen einer schwer zugänglichen und schlecht einsehbaren Brombeerhecke verfangen. Aufgrund der Auffindesituation vor Ort geht die Polizei davon aus, dass das Tier erst wenige Tage an dieser Stelle lag. Ob es tatsächlich von Dieben entwendet wurde oder doch eigenständig von der Koppel ausgebrochen war, ist aktuell noch ungeklärt.

Hinweise auf eine zum Tode führende Fremdeinwirkung auf das Tier ergaben sich bei ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort keine, dennoch wurde ein Tierarzt eingeschaltet, welcher nun das Pony genauer untersuchen soll.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell