POL-NB: Diebe bei Transporteraufbruch in Rosenow gestört

Am heutigen Morgen, um 04:06 Uhr, versuchten zwei tatverdächtige männliche Personen im Kastorfer Weg in Rosenow einem Renault Transporter aufzubrechen. Nachdem sie dabei vom Eigentümer des Transporters gestört wurden, flüchteten diese in einem silbergrauen Pkw der Marke VW in Richtung Neubrandenburg. Durch den Aufbruch verursachten die Tatverdächtigen einen Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen. Neben Funkstreifenwagen der Malchiner und Neubrandenburger Polizei war auch eine Besatzung des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg im Einsatz. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder den flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Malchin unter der Tel.-Nr.: 03994 2310, die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. im Auftrag Michael Steinführer Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

