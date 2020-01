Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Gartenhauses in Friedland (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Friedland (ots)

Am 02.01.2020, gegen 21:15 Uhr, kam es in der Hagedornstraße in 17098 Friedland zum Brand eines Gartenhauses. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Friedland wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass Gartenhaus vollständig ausbrannte. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dabei werden sie am 03.01.2020 durch einen Brandursachenermittler unterstützt. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

