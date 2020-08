Polizei Mettmann

POL-ME: Vorfahrt missachtet - Motorradfahrer schwer verletzt - Haan - 2008169

Mettmann (ots)

Am 28.08.20, gegen 17:00 Uhr, kam es in Haan, auf der Düsseldorfer Straße, zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Nach dem derzeitigen Stand polizeilicher Ermittlungen befuhr ein 42 jähriger Haaner mit seinem Fiat die Bachstraße in Haan und bog an der Einmündung zur Düsseldorfer Straße in diese ein.

Dabei missachtete er einen bevorrechtigten 24 jährigen Wuppertaler, welcher mit seinem Motorrad der Marke Harley Davidson die Düsseldorfer Straße in Richtung Hilden befuhr.

Trotz Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Wuppertaler zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb.

Die Beifahrerin des Fiats wurde leicht verletzt. Sie konnte nach kurze Behandlung vor Ort wieder entlassen werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 40000 Euro geschätzt.

Die Unfallstelle wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt.

