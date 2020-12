Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn

OldenburgOldenburg (ots)

Verkehrsunfall mit 2 Verletzten in Bad Zwischenahn-Haarenstroth

Am 11.12.2020 fährt gegen 11:55 Uhr ein 58-jähriger Oldenburger mit seinem PKW in Bad Zwischenahn-Haarenstroth von einer Bushaltestelle aus auf die Haarenstrother Str. in Richtung Bad Zwischenahn. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung Oldenburg herannahenden PKW einer 27-jährigen Bad Zwischenahnerin. Beide Unfallbeteiligte erleiden durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entsteht wirtschaftlicher Totalschaden.

