Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Narrenbrunnen beschädigt (30.04.2020)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde beschädigten Unbekannte vergangene Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den Narrenbrunnen in der Friedrichstraße. Die Unbekannten kletterten vermutlich auf der Narrenfigur "Spättle" herum. Dadurch brachen sie eine Hand der närrischen Betonfigur ab und beschädigten die Schere, die der "Spättle" "in der Hand hält. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und der Polizei sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Triberg, Tel. 07722 / 916071-0, zu melden.

