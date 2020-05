Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Engen Graffiti (04.05.2020-05.05.2020)

Engen, Lkrs. KN (ots)

Ein unbekannter Täter besprühte in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Mauer am Gehweg der Hewenstraße gegenüber der Kirche mit weißer Farbe. Der Unbekannte sprühte den Schriftzug "Love without God" auf die Mauer. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Engen, Tel. 07733/94090, zu melden.

