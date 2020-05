Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfallflüchtiger lädiert Fiesta-Kotflügel 5.5.20

Rottweil (ots)

Am Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer oder eventuell auch eine Autofahrerin vermutlich beim Ausparken ein anderes Auto beschädigt. Den Schaden an Kotflügel und Stoßstange des dadurch jetzt lädierten schwarzen Ford Fiesta, der bei einem Bio-Markt in der Heerstaße entstand, beziffert die Polizei auf mindestens 500 Euro. Zeugen, die zum Unfallhergang etwas gesehen haben, können sich beim Polizeirevier Rottweil unter 0741 477-0 melden.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell