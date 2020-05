Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen

Landkreis Rottweil) Erdaushub illegal abgelagert - Zeugen gesucht

Dietingen (ots)

Vermutlich mit einem Traktor mit Muldenanhänger hat ein Unbekannter in den letzten zwei Wochen rund 8 Kubikmeter Erde neben der oberen Schranke im Bereich des Wildschweingeheges (Dietinger Wasen) abgelagert. Personen, die in den letzten zwei Wochen in dem Bereich Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu Erdaushubarbeiten in der Gegend geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741/477-0, in Verbindung zu setzen.

