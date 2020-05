Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Transporter zu schwer beladen 5.5.20, 21.30 Uhr

Rottweil (ots)

Deutlich zu schwer und auch relativ flott war ein Fiat Transporter am Dienstag unterwegs. Das Fahrzeug fiel eine Polizeistreife am späten Abend in der Römerstraße auf, weil der Fahrer es augenscheinlich sehr eilig hatte. Als die Polizeibeamten dem Ducato auf der B27 bis zum "Stallberg" folgten, fielen auch immer wieder kleinere Steine von der Ladepritsche des Dreieinhalbtonners, der sichtlich unter dem Gewicht auf der Ladefläche ächzte. Eine Waage brachte schließlich auch die Tatsache ans Licht. Der Transporter war knapp eine Tonne zu schwer. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell