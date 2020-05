Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Diebstahl eines Fahrrades (04.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Sonntag, 16 Uhr bis Montag, 6 Uhr, ein Trekking Rad der Marke "Bulls", das im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Turnerstraße stand. Das Fahrrad, Typ "Streetflyer, ist schwarz/rot, hat vorne eine Federgabel und an beiden Rädern Scheibenbremsen. Der Wert des gestohlenen Trekkingrads beträgt rund 800 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und der Polizei sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 / 8500-0, zu melden.

