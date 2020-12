Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Einbrecher flüchten nach Einbruchversuch ++

OldenburgOldenburg (ots)

Am 11.12.2020, gg. 18:00 Uhr, haben zwei bislang unbekannte Männer verucht, in ein Wohnhaus in der Röntgenstraße in Westerstede, einzubrechen. Die Täter hatten ein verschlossenes Fenster aufgebrochen und waren gerade im Begriff, in das Wohnhaus einzusteigen. Die geschädigten Eheleute wurden durch Geräusche aufmerksam. Der Geschädigte konnte erkennen, dass einer der Täter gerade im Begriff war, durch das Fenster ins Haus einzusteigen. Die Täter flüchteten sofort in Richtung Virchowstraße. Die Täter waren nach Angaben der Geschädigten ca. 180 cm groß und schlank. Sie waren dunkel gekleidet (vermutlich mit einem Kapuzenpullover); sie trugen Mützen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-115) zu melden.

