Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

HeidelbergHeidelberg (ots)

Am Dienstag zwischen 16:15 Uhr und 17:00 Uhr touchierte in der Ziegelhäuser Landstraße auf Höhe der Alten Brücke ein bislang unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug die linke Fahrzeugseite eines geparkten VWs und flüchtete. Hierbei entstand an dem VW ein Schaden von mehr als 6000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

