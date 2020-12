Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Westerstede++

OldenburgOldenburg (ots)

++Verkehrsunfall++ Am Sonntag, den 13.12.2020, gegen 11:17 Uhr, ereignete sich in Westerstede ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 56 Jahre alte Mann aus Augustfehn mit seinem Pkw Smart die Wittenheimstraße aus Felde kommend in Richtung Westerstede. Dort kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem Baum zusammen. Der Fahrzeugführer wurde von einer Ersthelferin versorgt und konnte anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Derzeit besteht keine Lebensgefahr. Bis zum Abschluss der Verkehrsunfallaufnahme war die Wittenheimstraße voll gesperrt.

