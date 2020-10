Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Unbekannte heben Gullideckel aus - Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

An mehreren Tagen zwischen Freitag, dem 18. September 2020, und Donnerstag, dem 15. Oktober 2020, haben Unbekannte in Oppum insgesamt 11 Gullideckel abgehoben und dann teilweise mitgenommen und teilweise auf die Straße gelegt oder in den Schacht geworfen. Die Vorfälle wurden jeweils in den Abendstunden bemerkt und die Deckel wahrscheinlich kurz zuvor ausgehoben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden (498).

