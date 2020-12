Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Radladerschaufel blockiert Autobahn +++

OldenburgOldenburg (ots)

Am Morgen des 15.12.2020 befuhr gegen 08.40 Uhr ein Lkw mit Anhänger die A 29 in Richtung Wilhelmshaven und beabsichtigte im Autobahnkreuz Ost über die Kreisfahrt auf die A 28 in Richtung Leer zu gelangen. In der Kreisfahrt fiel aufgrund mangelhafter Ladungssicherung die auf dem Anhänger transportierte Radladerschaufel herunter. In der Folge musste die Kreisfahrt zum Zwecke der Bergung der Schaufel mit Hilfe der Autobahnmeisterei bis ca. 10.10 Uhr gesperrt werden.

Gegen den Fahrer des Lkws und gegen den Verlader der Schaufel wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland