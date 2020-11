Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte brechen in Wohnhaus in Hohensonne ein

Aach bei TrierAach bei Trier (ots)

Die nur gut eine Stunde währende Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in der Aacher Straße in Hohensonnen nutzten Unbekannte, um am Freitag, 30. Oktober, zwischen 18.10 h und 19.20 h in das Haus einzubrechen.

Die Täter durchsuchten das Gebäude nach Beute und entkamen mit Bargeld und Schmuck.

In diesem Zusammenhang interessiert sich die Kripo Trier für einen mit zwei Personen besetzten silberfarbenen Audi A 3, ggf. auch ein größeres Modell, das in Tatortnähe gesehen wurde. Ob das Fahrzeug oder die beiden Insassen mit der Tat in Verbindung stehen, ist nicht geklärt. Sie werden ggf. gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.

