Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte brechen Geldautomat auf

SchweichSchweich (ots)

Bisher Unbekannte haben am frühen Montagmorgen, 2. November, einen Geldautomaten aufgebrochen, der an einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Ermesgraben" angebracht war. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatten Zeugen kurz vor 5 Uhr einen Knall gehört. Offenbar hatten mehrere Täter den Automaten gesprengt und waren anschließend mit einem dunklen PKW geflüchtet. Zur Beute macht die Polizei keine Angaben. An dem Gebäude entstand Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2290, in Verbindung zu setzen.

