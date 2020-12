POL-OL: +++ Firmeneinbruch am Müllersweg +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Bei einem Einbruch in ein Firmengebäude am Müllersweg sind medizinische Geräte im Gesamtwert von über 40.000 Euro entwendet worden. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen (7 Uhr) stiegen die unbekannten Täter über ein auf der Gebäuderückseite liegendes Fenster in den Firmenkomplex ein und durchsuchten sämtliche Büroräume, einen Ausstellungs- sowie einen Lagerraum nach Wertsachen. Die Diebe entwendeten aus mehreren Räumlichkeiten hochwertiges medizinisches Equipment. Zum Abtransport des Diebesgutes brachen die Täter eine Tür auf und flüchteten vermutlich mit einem Fahrzeug.

