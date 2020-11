Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Fenster und Fallrohr beschädigt

SchöppingenSchöppingen (ots)

Sachschaden angerichtet haben Unbekannte an der Kulturhalle des Künstlerdorfs an der Feuerstiege in Schöppingen: Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und beschädigten ein Regenfallrohr aus Zink. Die Tat wurde am Montagmorgen entdeckt, die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell