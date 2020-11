Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Bagger mutwillig beschädigt

AhausAhaus (ots)

An einem Bagger haben sich Unbekannte am Wochenende in Ahaus zu schaffen gemacht. Die Täter drangen mit Gewalt in die Fahrerkabine des Fahrzeugs ein, das auf dem Gelände einer Baustelle an der Boschstraße stand. Um hineinzugelangen, schlugen die Unbekannten eine Seitenscheibe ein. Im Inneren rissen sie eine Freisprecheinrichtung aus der Verkabelung und warfen sie aus dem Fahrzeug. Der angerichtete Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 15.00 Uhr, und Sonntag, 08.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

