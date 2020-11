Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nachtrag zu "Nach Unfall weggefahren"

GronauGronau (ots)

Weitere Erkenntnisse haben sich zu einem Fahrzeug ergeben, das am Freitag in Gronau an einem Unfall beteiligt war. Wie berichtet, war ein Unbekannter zwischen 05.55 Uhr und 06.40 Uhr von der Spinnereistraße (K25) abgekommen, gegen zwei Bäume und ein Verkehrsschild geprallt und hatte sich danach entfernt. Aufgrund zurückgebliebener Fahrzeugteile ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen SUV vom Typ Nissan X-Trail handelt, Baujahr 2001 bis 2007. Der Wagen dürfte nach dem Unfall erhebliche Beschädigungen aufweisen. Hinweise erbittet das zuständige Verkehrskommissariat: Tel. (02562) 9260. Link zur Originalmeldung vom 30.10.2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4749602

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell