Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrrad angebrannt

BocholtBocholt (ots)

Einen geschmolzenen Fahrradsattel haben unbekannte Täter am Samstag in Bocholt hinterlassen: Die Täter hatten an einem abgestellten Zweirad gezündelt. Das Geschehen spielte sich gegen 18.45 Uhr vor einem Schulgebäude am Paul-Schneider-Weg ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

