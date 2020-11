Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fußgängerin beim Ausparken erfasst

AhausAhaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Passantin am Samstag in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Ein 19 Jahre alter Autofahrer wollte gegen 12.55 Uhr seinen Wagen auf einem Parkplatz an der Von-Braun-Straße rückwärts ausparken. Der Ahauser übersah dabei die 57-Jährige, die sich in diesem Moment hinter seinem Fahrzeug befand. Ein Rettungswagen brachte die Vredenerin ins Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

