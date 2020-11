Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Sachbeschädigung durch Graffiti

BorkenBorken (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 13.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr, beschmierten bislang Unbekannte die Gebäudewand der Johann-Walling-Grundschule an der Kapellenstraße mit einem Farbstift. Die Kripo in Borken hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen (02861-9000).

