Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Radfahrer nach Unfall leicht verletzt/ Unfallverursacher flüchtig

VelenVelen (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen war es auf der Kardinal-von-Galen-Straße in Höhe der Sparkasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem noch unbekannten Autofahrer sowie einem 21-jährigen Radfahrer aus Velen gekommen, bei dem der 21-Jährige leicht verletzt wurde. Nach Angaben des Veleners habe er gegen 06.40 Uhr den Radweg der Kardinal-von-Galen-Straße stadteinwärts auf der Seite der Sparkasse befahren, als der unbekannte Wagen aus einer Grundstückseinfahrt heraus fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Velener stürzte. Ein unbekannter Zeuge, der den Unfall vermutlich beobachtet hatte, half dem Radfahrer auf. Nachdem der Autofahrer äußerte, dass er sein Fahrzeug parken werde, entfernte er sich in Fahrtrichtung Coesfelder Straße von der Unfallstelle.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 180 - 185 cm groß, 40 - 45 Jahre alt, korpulent, Glatze und Drei-Tage-Bart. Er hatte einen leicht osteuropäischen Akzent und trug eine neongelbe Arbeitsjacke. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln.

Die Polizei bittet den unbekannten Zeugen sowie weitere, sich unter der Tel. (02861) 9000 beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden.

