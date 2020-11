Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

GronauGronau (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Kreuzung Hofkamp/Klosterstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Gronau wollte die Kreuzung von der Klosterstraße kommend in Richtung Schoppenkamp überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 39-jährigen Gronauers, der die Straße Hofkamp in Richtung Amelandsbrückenweg befahren und somit grundsätzlich Vorfahrt hatte. Der Pkw des 19-Jährigen wurde an der Beifahrerseite von der Pkw-Front des 39-Jährigen erfasst und in den Graben geschleudert. Der 19-Jährige und sein 21-jähriger Beifahrer aus Gronau erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide Autos mussten aufgrund der schweren Unfallschäden von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

