Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Önsbach - Unter Alkoholeinfluss

Achern, Önsbach (ots)

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers verletzte sich am Sonntagabend ein Radfahrer in der Offenburger Straße. Der 49-Jährigen war gegen 18:40 Uhr in Richtung Wagshurst unterwegs, als er alleinbeteiligt und offenbar unter Alkoholeinfluss stehend zu Fall kam. Er zog sich ersten Erkenntnissen zu Folge leichte Verletzungen zu. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch mussten nach einem durchgeführten Atemalkoholtest feststellen, dass der Radler sein Rennrad mit knapp zwei Promille lenkte. Nach Auswertung der erhobenen Blutprobe erwartet ihn ein Anzeige.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell