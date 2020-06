Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Ermittlungen nach Messerangriff laufen

Bühl (ots)

Nach einem Angriff auf zwei Jugendliche am Zentralen Omnibusbahnhof ist es Beamten des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl in der Nacht auf Sonntag gelungen, zwei Verdächtige festzunehmen. Die beiden 23 und 27 Jahre alten Männer werden in diesem Zusammenhang am Montagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Zwischenzeitlich haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Angreifer den beiden ihnen bekannten Jugendlichen kurz nach Mitternacht entgegengetreten sein und die Herausgabe von Bargeld sowie der mitgeführten Gegenstände gefordert haben. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, sollen die beiden 23- und 27-Jährigen jeweils ein Messer gezogen und eines der Opfer damit verletzt haben. Ferner sollen die beiden 15 und 18 Jahre alten Jungs von den Verdächtigen geschlagen und der 18-Jährige nach Wertsachen durchsucht worden sein. Erbeuten konnten das Angriffs-Duo nach bisherigen Feststellungen nichts. Sie wurden im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung circa 30 Minuten nach der Tat festgenommen. Die Jugendlichen trugen durch den Vorfall Verletzungen davon und mussten sich in einer Klinik behandeln lassen. Den Verdächtigen steht am Nachmittag eine Vorführung beim Haftrichter bevor. Der Tatvorwurf lautet auf versuchter schwerer Raub.

