Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ohlsbach - Versuchter Betrug mit Gewinnversprechen - Festnahme gelungen

Ohlsbach (ots)

Beamten des Polizeireviers Offenburg und des Kriminaldauerdienstes ist es am Freitagabend gelungen, nach einer versuchten Geldübergabe im Zusammenhang mit einem betrügerischen Gewinnversprechen drei Verdächtige festzunehmen. Das komplette Trio, eine Frau und zwei Männer im Alter zwischen 26 und 30 Jahren, sitzt nun in Untersuchungshaft. Wie die Ermittlungen der Beamten der zuständigen Kriminalinspektion 3 mittlerweile ergeben haben, kam es im Verlauf der Kontaktaufnahme zwischen den Festgenommenen mit dem über 70 Jahre alten Opfer zu einer Auszahlung von Amazon-Wertgutscheinen im Wert von mehreren Hundert Euro. Aufgrund des offensichtlich zahlungswilligen Seniors haben die Verdächtigen die angebliche Gewinnsumme nochmals erhöht, um von dem Mann für die vermeintliche Abwicklung der Auszahlung eine noch höhere Geldsumme zu erlangen. Als die mutmaßlichen Betrüger am Freitagabend nach etlichen vorherigen Telefonkontakten bei ihrem auserwählten Opfer vor der Tür standen, um einen Bargeldbetrag von mehrere Tausend Euro abzuholen, verständigte der Sohn des Betrogenen die Polizei. Die Verdächtigen flüchteten daraufhin mit einem Kleinwagen, konnten aber im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung in Ortenberg festgenommen werden. Am Samstagmittag wurden die Frau, die das Fluchtfahrzeug führte, sowie die beiden Männer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen das Trio Haftbefehl wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Betrugs. Alle drei wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ursprungsmeldung vom 05.06.2020, 10.55 Uhr

Ohlsbach - Versuchter Betrug mit Gewinnversprechen

Am Donnerstagabend ist eine mutmaßliche Betrügerin in der Riesenwaldstraße aufgeschlagen und wollte mit einem angeblichen Gewinnversprechen einen dortigen Anwohner zu einer Bargeldauszahlung bewegen. Die Frau, welche als 28 bis 30 Jahre alt mit blonden Haaren beschrieben wurde, klingelte gegen 19:15 Uhr an der Haustür des Mannes und versprach ihm einen Geldgewinn im sechsstelligen Bereich. Hierfür verlangte sie jedoch vorab 3.000 Euro zur Abwicklung der Auszahlung. Das Geld würde sie dann am selben Abend noch in männlicher Begleitung vorbeibringen. Der Sohn des Mannes wurde jedoch noch rechtzeitig auf die Betrugsmasche aufmerksam und konnte seinen Vater vor dem Schwindel bewahren, sodass es zu keiner Geldübergabe kam.

