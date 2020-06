Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ohne Versicherungskennzeichen aber mit Alkohol

Offenburg (ots)

Eine Verkehrskontrolle am Sonntagnachmittag wurde einem Scooter-Fahrer zum Verhängnis. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg kontrollierten den 44-Jährigen gegen 14.50 Uhr in der Prinz-Eugen-Straße und mussten nach einem durchgeführten Atemalkoholtest feststellen, dass der Mann mit weit über einem Promille unterwegs war. An dem elektrischen Fahrzeug war überdies kein erforderliches Versicherungskennzeichen angebracht, sodass für das Gefährt kein Versicherungsschutz bestand. Nun steht dem Mann unangenehme Post ins Haus.

