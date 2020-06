Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Unfall mit Quad schwer verletzt

Offenburg (ots)

Ein 34-Jähriger hat sich am Sonntagabend mit seinem Quad, während seiner Fahrt auf der Platanenallee in Richtung Südring, überschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich ein Autofahrer gegen 20:15 Uhr rückwärts aus einem Parkplatz vor den Quad-Lenker gesetzt haben. Dieser hat nach einem hierdurch eingeleiteten Bremsvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sich mit seinem Gefährt überschlagen und kam anschließend im Bachbett zum Stehen. Der Fahrer trug dabei leichte Verletzungen davon, sein 28 Jahre alter Mitfahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

