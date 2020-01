Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verurteilter Straftäter in Haftanstalt eingeliefert

Bautzen (ots)

60 Tage Strafhaft muss ein 28-jähriger Pole seit dem 11. Januar 2020 verbüßen. Der Mann wurde im Januar 2017 wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs durch Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in Bückeburg verurteilt und ist nun durch Bundespolizisten am 11. Januar 2020 um 21:30 Uhr auf dem Parkplatz Löbauer Wasser Süd verhaftet worden. Er konnte die Geldstrafe inklusive Gebühren in Höhe von 1908,50 Euro nicht zahlen und wurde in die Justizvollzugsanstalt Bautzen eingeliefert.

