POL-OG: Achern - Mit Bierflasche angegriffen

Achern (ots)

Die genauen Hintergründe einer Auseinandersetzung am Sonntagabend sind aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Gegen 22 Uhr soll es in der `Goethestraße` dazu gekommen sein, dass ein 20-Jähriger einen Gleichaltrigen mit einer Bierflasche angegriffen und diesen hierdurch im Kopf- und Nackenbereich verletzt haben soll. Nachdem der mutmaßliche Angreifer Zeugenangaben zufolge einige Beleidigungen von sich gab, kontrollierten ihn Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch wenig später an seiner Wohnanschrift. Dort fanden sie auch eine geringe Menge Marihuana in seinem Besitz und stellten fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gefährlicher Körperverletzung.

