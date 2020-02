Polizeidirektion Lübeck

Traurige Bilanz einer Verkehrskontrolle

Insgesamt elf Polizeibeamte aus Eutin führten am Donnerstag (20.02.2020) in der Zeit von 10.30 bis 16.30 Uhr in der Eutiner Landstraße eine Verkehrskontrolle durch.

Dabei wurden folgende Verstöße festgestellt:

- 18 Fahrzeugführer benutzten ihr Handy ohne Freisprecheinrichtung

- Drei Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt.

- In einem Fall musste die Ladungssicherung beanstandet werden.

- Ein Fahrzeugführer reagierte bei dem Drogentest positiv auf THC und Kokain

- Bei 18 Fahrzeugführern wurde wegen nicht mitgeführter / nicht vorhandener Fahrzeugpapiere oder Ausrüstungsgegenstände ein Kontrollbericht ausgestellt.

