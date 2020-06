Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Kontrolliert

Bühl (ots)

Die Kontrollen von Beamten des Polizeireviers Bühl wurden am Sonntag und frühen Montag gleich mehreren Autofahrern sowie einem Roller-Lenker zum Verhängnis. In der Zeit zwischen 20 Uhr und 2 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter nicht nur Verkehrsteilnehmer in der Hauptstraße in Bühlertal, sondern auch im ganzen Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers. Drei Personen müssen nun mit Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. Allesamt waren sie im Besitz kleinerer Mengen Cannabis. Einer von Ihnen steuerte sein Fahrzeug überdies unter dem Einfluss von Drogen. Ihn erwartet nun zusätzlich eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Ebenfalls nicht fahrtauglich, allerdings aus anderem Grund, war der Fahrer eines Rollers, welcher kurz nach Mitternacht in Bühlertal angehalten wurde. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von etwa einem Promille zutage. Nach Auswertung einer erhobenen Blutprobe erwarten ihn eine Anzeige und unangenehme Post von der Führerscheinstelle.

