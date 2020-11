Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Verkehrsunfall mit Personenschaden

BocholtBocholt (ots)

Am Sonntag kam es auf der Blücherstraße in Höhe der Seydlitzstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen. Um 14.50 Uhr befuhr eine 48-jährige Bocholterin mit ihrem Auto die Seydlitzstraße in Fahrtrichtung Blücherstraße und beabsichtigte nach links auf die Blücherstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 24-jährige Bocholterin, die mit ihrem PKW die Blücherstraße in Richtung Friedhof befuhr und somit grundsätzlich vorfahrtberechtigt war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die 24-Jährige weiterhin versuchte auszuweichen und mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum fuhr. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte 24-Jährige und die leichtverletzte 48-Jährige in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den gesamten Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 12.000 Euro.

