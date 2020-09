Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

Borken (ots)

Bargeld und elektronische Geräte haben Einbrecher am Montag in Borken-Gemen gestohlen. Die Täter waren gewaltsam in ein Wohnhaus an der Straße "Zum Flugplatz" eingedrungen, indem sie sich an den Terrassentüren zu schaffen machten. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden. Zur Beute zählen neben dem Bargeld ein Laptop und ein Fernsehgerät. Die Tatzeit liegt zwischen 08.10 Uhr und 13.35 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

