Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Lkw-Reifen entwendet

Gescher (ots)

Einen Metallzaun gewaltsam geöffnet und acht Lkw-Reifen entwendet haben Unbekannte aus einem Reifenhandel in Gescher. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Samstag, 12.00 Uhr, bis Montag, 07.15 Uhr, an der Benzstraße. Die Reifen haben einen Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell