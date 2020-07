Polizei Mettmann

POL-ME: Info-Stand zum Thema Verkehrssicherheit - Hilden - 2007078

Um die Sicherheit von Radfahrerinnen und Radfahrern geht es am Mittwoch (22. Juli 2020) an einem Info-Stand der Kreispolizeibehörde Mettmann in der Hildener Fußgängerzone.

Gemeinsam mit den Hildener Sicherheitsberaterinnen und -beratern des Aktionsbündnis Seniorensicherheit (ASS'e) wird Polizeihauptkommissarin Simone Hakenberg, vor dem Hintergrund steigender Zahlen von zum Teil schweren Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Fahrrädern, E-Bikes und Pedelecs, Tipps zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr geben.

Wann:

Mittwoch (22. Juli 2020)

10 bis 12 Uhr

Wo:

Hilden: Fußgängerzone Mittelstraße / Höher Alter Markt

