Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Eingeklemmt in Treppengeländer

Sprockhövel (ots)

Am Freitag hat sich in einem Wohnhaus am Ostermannsholz ein Mann nach einem Sturz in dem Geländer einer Treppe so eingeklemmt, dass ein Befreien nicht mehr möglich war. Die Feuerwehr Sprockhövel entfernte zwei Streben des Treppengeländers, so dass der Patient dem Rettungsdienst übergeben werden konnte. Anschließend wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr Sprockhövel war mit 2 Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Sprockhövel

Pressestelle

Matthias Kleineberg

Telefon: 02339 917 387

E-Mail: matthias.kleineberg@feuerwehr-sprockhoevel.de

www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell