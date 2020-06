Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Stromleitung zwischen Schulcontainern abgerissen

Sprockhövel (ots)

Am Freitag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 22.30 Uhr zu den Schulcontainern an der Geschwister-Scholl-Straße gerufen. Dort war eine Stromleitung, die in ca. 10 m Höhe zwei Containeranlagen mit Strom versorgte, aus ihrer Verankerung gerissen und hatte Teile der Fassade zerstört. Die Stromleitung lag bereits auf der Wegefläche zwischen den Containern. Eine Erkundung der Feuerwehr über die Drehleiter ergab, dass die stromführende Leitung beschädigt und bereits leicht verschmort war. In Zusammenarbeit mit dem örtlichen Versorgungsunternehmen wurde die Stromleitung von der Stromversorgung abgeschaltet. Anschließend wurde die Leitung von den Fassaden der Container gelöst, so dass ein weiteres Abreißen der Leitung nicht mehr möglich war und die damit verbundenen Gefährdung von Passanten ausgeschlossen wurde. Gegen 00.45 Uhr konnten die 11 Einsatzkräfte der Feuerwehr Sprockhövel den Einsatz beenden. Ausgerückt waren 3 Fahrzeuge.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Sprockhövel

Pressestelle

Matthias Kleineberg

Telefon: 02339 917 387

E-Mail: matthias.kleineberg@feuerwehr-sprockhoevel.de

www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell