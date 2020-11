Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Gegen Laternenmast gefahren

VredenVreden (ots)

Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Sonntag mit ihrem Wagen gegen eine Laterne geprallt und hat dabei leichte Verletzungen erlitten. Die Vredenerin war gegen 18.40 Uhr auf der Wüllener Straße stadtauswärts unterwegs gewesen und in Höhe der Feuerwache von der Fahrbahn abgekommen: Die Fahrerin erklärte, einem Fußgänger ausgewichen zu sein. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 6.000 Euro. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden.

