Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Hoher Schaden durch mutwillige Kratzer

StadtlohnStadtlohn (ots)

Massiv zerkratzt haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Stadtlohn ein parkendes Fahrzeug. Das Geschehen spielte sich zwischen Mitternacht und 10.55 Uhr auf einer Einfahrt an der Straße "An de Bleeke" ab. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

