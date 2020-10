Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Unfall weggefahren

GronauGronau (ots)

Zwei Bäume und ein Hinweisschild überfahren hat ein Autofahrer am Freitag in Gronau - danach flüchtete er von der Unfallstelle. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen 05.55 und 06.40 Uhr auf der Spinnereistraße. Nach ersten Erkenntnissen war der Unbekannte dort mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Fabrikstraße unterwegs. Ausgangs einer leichten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, geriet auf den Grünstreifen und prallte gegen die Bäume und das Schild. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat: Tel. (02562) 9260.

