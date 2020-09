Polizei Hagen

POL-HA: Junge nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Durch einen Verkehrsunfall am Freitag (11.09.2020) gegen 15:15 Uhr im Bereich einer Querungshilfe auf der Grundschötteler Straße, wurde ein 12-Jähriger leicht verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen hielt eine 26-jährige Opel-Fahrerin zunächst an, um einen Radfahrer die Querungshilfe passieren zu lassen. Als die Hattingerin ihre Fahrt fortsetzte, folgte jedoch noch der 12-Jährige auf seinem Rad und es kam aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß. Der Junge wurde dabei leicht verletzt. Sowohl am Fahrrad, als auch am Fahrzeug der Frau entstand Sachschaden, welcher auf 1.200 Euro geschätzt wurde. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell