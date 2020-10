Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Auf Windschutzscheibe geschlagen

GescherGescher (ots)

Mutwillig beschädigt hat ein Unbekannter am Donnerstag in Gescher ein parkendes Auto: Der Besitzer entdeckte am Wagen einen Riss in der Windschutzscheibe. Vermutlich hat der Täter mit einem Gegenstand darauf geschlagen. Zu der Tat kam es zwischen 12.00 und 14.40 Uhr an der Jahnstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

