Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbruch in Fitnessstudio

VelenVelen (ots)

Bei einem Einbruch in ein Sportstudio an der Schulstraße erbeuteten Täter Bargeld. Sie hatten sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 22.00 Uhr, und Freitag, 07.00 Uhr, gewaltsam Zugriff über die Hintertür verschafft und durchsuchten diverse Schränke und Schubladen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861-9000).

