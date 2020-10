Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Zusammenstoß bei Vorfahrtsregelung "Rechts vor Links"

Borken-WesekeBorken-Weseke (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 38-jährige Autofahrerin am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Borken-Weseke. Ein 82-jähriger Borkener war mit seinem Wagen auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Südlohner Straße unterwegs. Die Borkenerin befuhr gegen 07.45 Uhr die Straße "Schlückersring" in Fahrtrichtung Klünstraße und es kam zum Zusammenstoß mit dem aus ihrer Sicht von rechts kommenden 82-Jährigen, der somit grundsätzlich Vorfahrt hatte. Kräfte des Rettungsdienstes brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 13.000 Euro.

