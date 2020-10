Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Sonderzeichen "Wildschein" entwendet

StadtlohnStadtlohn (ots)

Sie sollen Verkehrsteilnehmer warnen - für einen originellen Wandschmuck halten Unbekannte aber offensichtlich die Verkehrszeichen, die an der L572 in Stadtlohn auf die Gefahr querender Tiere hinweisen sollen. Denn die jetzt erneut entwendeten Schilder tragen ein eher selten verwendetes Motiv: Wildschweine. Das Risiko einer ungewollten Begegnung mit Wild ist an der betreffenden Stelle nicht gering. An dem betreffenden Abschnitt der stark befahrenen Stecke befinden sich zu beiden Seiten Waldflächen. Eine entsprechende Warnung hat daher auch ihren Grund. Wer immer die Schilder an sich brachte, hat kein Kavaliersdelikt begangen: Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Wildunfälle ereignen sich im Kreisgebiet gerade im Herbst nahezu täglich. Dabei kommt es nicht selten zu schwerwiegenden Folgen. Autofahrer sollten sich darauf einstellen, dass es außerhalb geschlossener Ortschaften stets zu Wildtieren auf der Fahrbahn kommen kann - eine vorsichtige und bremsbereite Fahrweise ist daher unbedingt ratsam. Wenn Wild in Dunkelheit die Straße quert, sollten Autofahrer abblenden und kontrolliert abbremsen, ohne jedoch auszuweichen: Zu groß ist die Gefahr, dabei von der Fahrbahn abzukommen. Wenn es doch zu einem Wildunfall kommt, ist die Unfallstelle abzusichern und die Polizei zu verständigen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell